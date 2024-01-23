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«Внучок». Дзюба опубликовал фотографию с Пиняевым со сборов «Локомотива»

«Внучок». Дзюба опубликовал фотографию с Пиняевым со сборов «Локомотива»
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал фотографию в соцсетях с одноклубником Сергеем Пиняевым.

«Внучок», — подписал фотографию Дзюба.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АРТЁМА ДЗЮБЫ

Напомним, Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Контрактное соглашение россиянина с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 3 млн. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 4 гола и 2 результативные передачи.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Сергей Пиняев провёл 18 матчей, в которых забил два мяча и оформил пять голевых передач. Также на счету футболиста семь игр в Фонбет Кубке России. Пиняев стал обладателем премии Лучший молодой футболист РПЛ сезона-2022/23, которую вручает «Чемпионат».

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