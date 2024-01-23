Агент Бернарду Силвы рассказал о намерении «Барселоны» подписать игрока

Жорже Мендеш, агент португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, рассказал об интересе к игроку со стороны каталонской «Барселоны».

«Барселона» хочет подписать Бернарду Силву — лучшего игрока в мире на своей позиции», — приводит слова Мендеша Record.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» на протяжении с 2017 года. Ранее полузащитник выступал в составе «Монако». В текущем сезоне португалец провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

Материалы по теме Стало известно будущее Феликса и Канселу в «Барселоне»

Реакция команды из 3-го дивизиона на попадание на «Барселону»: