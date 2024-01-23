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Агент Салаха назвал лучший способ для скорого возвращения Мохамеда на Кубок Африки

Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах не будет играть в течение следующих 3-4 недель, сообщил агент футболиста Рами Аббас.

«Его лучший шанс поучаствовать в нынешнем Кубке Африки – пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме», – цитирует Аббаса официальный аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в Х (Ранее Twitter).

Салах травмировался в первом тайме матча против Ганы 18 января. У 31-летнего вингера диагностировали растяжение задней мышцы.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за клуб и сборную во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 23 голов и отдал 12 результативных передач. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Салаха составляет € 65 млн.

Сборная Египта ранее вышла со второго места в плей-офф КАН.