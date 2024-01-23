Экс-игрок «МЮ» — о трансфере Бензема: это будет такая же ошибка, как приход Роналду

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал идею трансфера Карима Бензема в команду Эрика тен Хага.

«Вероятно, некоторые болельщики примут его, но это будет огромная ошибка. Хойлунд — это будущее, и было бы большой ошибкой подписывать Бензема, который не так голоден, как Хойлунд. Подписание Карима – шаг назад. Он может быть подписан ради рекламы, но «Манчестер Юнайтед» это в любом случае не нужно.

Это будет неправильно, подписать его. Совершенно неправильно. Есть причина, по которой он покинул «Реал», которая, вероятно, в первую очередь связана с деньгами, но также и с тем фактом, что ему не гарантировали место в основе.

Я не могу описать его карьеру словами. Нет достаточно громких или хороших слов, чтобы описать то, чего он достиг, но он уже закончил играть на самом высоком уровне. Это может быть такая же ошибка, которую вы уже совершали раньше, подписав Ибрагимовича, Кавани и Роналду. Это будет ещё один шаг назад», – цитирует Паркера SpilXperten.

Ранее стало известно, что Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад» и вернуться в европейский футбол. Неделю назад Marca сообщила, что аравийский клуб отстранил Бензема от тренировочного сбора из-за опоздания.

36-летний Карим в текущем сезоне провёл 20 матчей за клуб во всех турнирах. В его активе 12 голов и пять ассистов.

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