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«Барселона» интересуется сразу пятью футболистами «Жироны»

«Барселона» интересуется сразу пятью футболистами «Жироны»
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Каталонская «Барселона» планирует усиление состава в летнее трансферное окно.

Спортивный директор «блауграны» Деку следит сразу за пятью футболистами «Жироны». В список трансферных целей клуба попали Алеш Гарсия, Савио Морейра, Янхель Эррера, а также украинский тандем Виктор Цыганков и Артём Довбик. Об этом сообщает издание Croni Caglobal.

«Барселона» может уменьшить трансферную стоимость этих футболистов за счёт Эрика Гарсии и Пабло Торре, которые сейчас арендованы «Жироной» у каталонцев.

Ранее сообщалось, что «Жирона» установила личный рекорд Ла Лиги по набранным очкам за 17 туров до конца турнира. После разгрома «Севильи» (5:1) у «Жироны» 52 очка в турнирной таблице Ла Лиги. Это лучший показатель клуба в высшем испанском дивизионе.

«Жирона» обошла идущий на втором месте «Реал», у которого 51 очко — но у «сливочных» есть игра в запасе.

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