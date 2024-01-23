«Да как так?! Опять на 90-й минуте!» Иван Сергеев — о поражении от «Локомотива» в сентябре

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о поражении от «Локомотива» (1:2) в 9-м туре чемпионата России.

«Была мысль: «Да как так?! Опять на 90-й минуте!» Очень обидное поражение. Конечно, хотели отыграться, эмоции переполняли, а после свистка — такая же пустота внутри. Нужно было делать выводы, и в итоге в следующем же матче проиграли «Оренбургу». Но я бы не сказал, что мы там плохо играли, просто у них залетело всё, а у нас — ничего. В спорте такое бывает, футбол непредсказуем. Главное, что потом мы выдали хороший отрезок, почти догнали «Краснодар».

Как реагировали в команде на эти неудачи? Спокойно. Никакой паники не было. Помню, летели в самолёте после «Оренбурга», и я Ковалю сказал, что мы больше не будем терять очки, выиграем все оставшиеся матчи до конца года. К сожалению, сыграли вничью с краснодарцами и проиграли «Динамо» в Кубке. Но в целом год закончили хорошо», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

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