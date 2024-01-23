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Стало известно, когда Килиан Мбаппе определится с выбором будущего клуба

Стало известно, когда Килиан Мбаппе определится с выбором будущего клуба
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Испанский журналист Франсуа Галлардо в своей соцсети Х (ранее Twitter) поделился новыми подробностями по поводу будущего нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Журналист заявил, что Мбаппе не заключал никаких соглашений с мадридским «Реалом», будь то письменные документы или устная договорённость. Более того, Килиан не контактировал с представителями «Королевского клуба» уже более 15 дней.

Галлардо также добавил, что в личной беседе Килиан Мбаппе дал понять, что намерен определиться со своим будущим клубом в марте 2024 года, то есть примерно через полтора месяца.

Напомним, несколько источников недавно сообщили о том, что Мбаппе согласовал свой контракт с «Реалом», а испанский клуб, в свою очередь, готов закрепить за именитым французом 10-й номер, под которым сейчас выступает легенда клуба Лука Модрич.

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