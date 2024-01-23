Президент Ла Лиги Тебас: для Переса все клубы, кроме «Реала», являются вассалами

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике руководителя мадридского «Реала» Флорентино Переса из-за его стремления доминировать в европейском футболе.

«Его цель состоит в том, чтобы самые богатые и великие клубы, обладающие большими активами, могли управлять футболом в Европе. Для него все остальные клубы — просто вассалы, которые должны быть довольны тем, что им дают.

Почему я критикую Переса? Невозможно прийти к единому мнению с человеком, который врывается в ваш дом и пытается вас ограбить», — приводит слова Тебаса Sport.es.

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Напомним, в августе 2021 года «сливочные» обращались в суд с иском, направленным против Тебаса, из-за его препятствия созданию Европейской Суперлиги.

После 20 туров Ла Лиги «Реал» набрал 51 очко и занимает второе место.