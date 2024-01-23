Андрей Канчельскис: играл в «МЮ» как футболист, а теперь тренирую «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Рейнджерс» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, как попал в Киргизию. Сейчас российский специалист работает главным тренером клуба «Мурас Юнайтед».

«Мои хорошие знакомые пригласили в Джалал-Абад посмотреть на команду. Потом организовали в городе академию «Барселоны». На открытие Пуйоль приезжал, другие звёзды. Такую же школу в течение трёх лет планируют сделать в Бишкеке — с больницей, манежем, жилыми комплексами. Серьёзный проект. Когда эти люди предложили потренировать команду «Мурас Юнайтед», я согласился. Задачи перед нами стоят конкретные, высокие — нужно будет постараться их выполнить. И что-то привнести в развитие киргизского футбола. Футбол здесь любят. Президент клуба и сам играл.

Развитие идёт потихоньку — стадионы строятся, поля приводят в должное состояние. В любом случае это похвально. Футбол — вид спорта №1, и он всегда будет жить. Клуб у нас юный, только в 2023 году организовали, но в первый же сезон заняли пятое место и взяли Кубок. Новая команда, только в процессе становления. В июне должна быть сдана база с двумя полями. Своё хозяйство — это всегда хорошо. Конечно, были шутки: мол, играл в «МЮ» как футболист, а теперь тренирую «МЮ», ха-ха. Я нормально к этому отношусь. Смех продлевает жизнь. Позитив должен быть обязательно», — рассказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.