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Геннадий Орлов объяснил, почему Данил Круговой решил перейти из «Зенита» в ЦСКА

Геннадий Орлов объяснил, почему Данил Круговой решил перейти из «Зенита» в ЦСКА
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему защитник Данил Круговой решил перейти из «Зенита» в ЦСКА.

«Что касается ухода Кругового – конечно, это плохо, что воспитанник нашего клуба уходит. С точки зрения футболиста если рассматривать, встать на его место, то ему хочется играть в основном составе и в сборной России. Его, конечно, всё равно туда Карпин приглашал, но лучше играть, чувствовать свои силы, он хочет быть основным игроком.

И его можно понять как игрока. Он же всё равно был не обижен ни зарплатой, ни отношением тренеров. Но исходили из того, что в основном составе играют сильнейшие. Дуглас Сантос сильнее его, никуда не деться. Подстраховка Сантосу, конечно, нужна, но Круговому не захотелось быть ей», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

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