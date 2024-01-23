Геннадий Орлов: «Зенит» озадачен, у нас мало футболистов с российским паспортом

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что санкт-петербургскому «Зениту» не хватает в составе игроков с российским паспортом.

«Зенит» озадачен, у нас мало футболистов с российским паспортом. Нам нужно, чтобы три человека в основном составе были такими. Мы уже говорили, что вратарь наш, правые защитники Караваев и Марио Фернандес россияне, Клаудиньо только с нового сезона. Сутормин? Он уже не попадает по уровню мастерства. Почему он в запасе-то сидит? Я исхожу чисто из статистики. Сутормин – человек на подмену, такая у него участь»,— сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, в нынешнем сезоне Сутормин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.