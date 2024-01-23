«Я что-то знаю». Геннадий Орлов — о замене Данилу Круговому в «Зените»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, кого «Зенит» должен приобрести на замену защитнику Даниле Круговому, который договорился о переходе в ЦСКА следующим летом.

«К какой фамилии из списка левых защитников на смену Круговому я склоняюсь? Я не буду называть фамилии, это смешно. Почему? Потому что я что-то знаю и лучше не буду говорить», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор будет действовать его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2». Стоит отметить, что Круговой является воспитанником «Зенита». В нынешнем сезоне защитник провёл 12 матчей в рамках РПЛ и записал на свой счёт одну результативную передачу.