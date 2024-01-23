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Геннадий Орлов прокомментировал свои слова о готовящемся топ-трансфере «Зенита»

Геннадий Орлов прокомментировал свои слова о готовящемся топ-трансфере «Зенита»
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов ещё раз подтвердил свои слова о том, что «Зенит» может подписать сильного российского футболиста до конца зимнего трансферного окна.

«Я сказал, что возможен вариант трансфера ещё одного сильного российского футболиста в «Зенит»? Да, и сказал, что ждём окончания трансферного окна», — сказал Геннадий Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Ранее Орлов анонсировал громкий трансфер российского игрока в «Зенит», отказавшись называть фамилию футболиста. В зимнее трансферное окно сине-бело-голубые уже подписали одного россиянина — Ильзата Ахметова из «Краснодара».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв в сезоне, занимая второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Краснодар», который опережает команду из Санкт-Петербурга на два очка. При этом сине-бело-голубые становились чемпионом РПЛ в пяти последних сезонах подряд.

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