«Что такое Мусаев?» Геннадий Орлов — о шансах ЦСКА побороться за чемпионство

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о шансах ЦСКА побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«ЦСКА трудно будет вклиниться в борьбу за чемпионство, потому что и «Краснодар», и «Зенит», и «Динамо», и «Спартак» будут мотивированы, они концовку провели хорошо. Две победы, и ЦСКА третий? У них есть ещё проблемы в составе, у них не укомплектована команда, почему они обрадовались, что Кругового подписали. Мусаев из «Балтики»? Что такое Мусаев? Это же не Кассьерра или Кордоба», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, 19 декабря ЦСКА объявил о подписании нападающего Тамерлана Мусаева у «Балтики», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 300 тыс. 21 января в товарищеском матче с оманским «Сохаром» (4:1) 22-летний россиянин вышел на замену в перерыве, но не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Мусаев сыграл 25 матчей за калининградцев, где отметился четырьмя мячами и двумя ассистами. ЦСКА первый круг РПЛ сезона-2023/2024 завершил на восьмом месте турнирной таблицы.