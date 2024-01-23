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Экс-игрок сборной Египта Хассан: Салах не должен был уезжать в Англию

Экс-игрок сборной Египта Хассан: Салах не должен был уезжать в Англию
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Бывший полузащитник сборной Египта Ахмед Хассан раскритиковал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха за его решение вернуться в расположение клуба после полученной травмы в матче Кубка африканских наций.

«Разрешено ли по правилам покидать сборную во время Кубка африканских наций, а затем возвращаться? У Салаха была возможность пригласить кого-нибудь из медицинского отдела «Ливерпуля», чтобы тот сопровождал его в Кот-д’Ивуаре. Опять же, Мохамед капитан. Он должен оставаться в команде, несмотря ни на что, даже если он держится только на одной ноге», — приводит слова Хассана издание Daily Mail.

Напомним, ранее стало известно, что Мохамед Салах вернётся в расположение мерсисайдского клуба для восстановления после травмы, полученной в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой (2:2).

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