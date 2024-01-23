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Канчельскис: нашим руководителям нравятся пластилиновые тренеры

Канчельскис: нашим руководителям нравятся пластилиновые тренеры
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Главный тренер киргизского клуба «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, почему много лет не востребован в российских командах.

«Это у наших функционеров надо спрашивать. У нас многие хорошие специалисты, способные передать свой опыт, не востребованы. Может быть, я не подхожу под их систему. Я противник всех этих левых дел, которые там творятся. Наверное, мы им мешаем.

У каждого тренера есть свои принципы, и у меня — тоже. Может быть, этим руководителям нравятся пластилиновые тренеры, из которых можно лепить всё что угодно. Люди без своего я, готовые становиться на колени. Это не по мне. Я не говорю про всех, но в основном-то у нас такие тренеры: что говорят руководители, то они и делают», — сказал Канчельскис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В России Канчельскис работал главным тренером «Торпедо-ЗИЛ» и «Уфы» с 2010 по 2012 год.

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