Василий Иванов: не представляю Фёдора Чалова в футболке «Зенита»

Бывший игрока ЦСКА и «Зенита» Василий Иванов прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский клуб проявляет интерес к нападающему красно-синих Фёдору Чалову.

«Новость про Чалова и «Зенит» сомнительная. Не представляю Фёдора в футболке петербуржцев. Но если это произойдёт, то будет играть в «Зените». Дай бог, чтобы у него всё получилось. Это всё равно будет плюсом для российского футбола», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в нынешнем сезоне Чалов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.