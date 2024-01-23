Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал о своём отношении к иностранным арбитрам в России.

«Я считаю, что это очень хорошо, чем больше таких профессионалов с мировым именем у нас будет. Каманцев у них завхоз, он никогда не судил сам. А они все знают тонкости футбола. Судьям всё равно надо доверять. РФС правильно поступает, что таких профессионалов приводит к нам, потому что они влияют на знания арбитров наших, это своеобразная учёба», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, осенью стало известно о сотрудничестве РФС в области судейства с федерациями футбола Саудовской Аравии, Катара и Беларуси. Иностранные арбитры будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги, а российские судьи отправятся в обратных направлениях.