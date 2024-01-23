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Канчельскис оценил вероятность своего назначения в клуб калибра «Зенита» и «Спартака»

Канчельскис оценил вероятность своего назначения в клуб калибра «Зенита» и «Спартака»
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Главный тренер «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил, может ли представить себя на аналогичной должности в «Спартаке» или «Зените».

«Провокационный вопрос задаёте, ха-ха! В «Спартаке» — наверное, вряд ли. Давайте так: если будут какие-то подвижки или предложения, тогда и будем говорить. А просто так обсуждать эту тему — а что, а если? — не хочу.

У каждого тренера есть мечта. Хочется ли мне поработать с топовой командой? Конечно, хочется. Время ещё есть, главное, на этом не зацикливаться. Сейчас я сконцентрирован на «Мурас Юнайтед», — рассказал Канчельскис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Главным тренером «Спартака» является испанский специалист Гильермо Абаскаль. В «Зените» работает Сергей Семак.

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