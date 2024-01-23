Форвард «Зенита» Сергеев рассказал, как относится к неудачам

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как относится к неудачам. Ранее футболист заявлял, что тяжело их переживает. Но сейчас Сергеев отметил, что настраивает себя иначе. По его словам, переосмысление произошло в московском «Торпедо», где его научили проще относиться к неудачам.

«Грызу ли я себя сейчас из-за неудач так же, как раньше? Нет, давно уже настроил себя на то, что любую, даже самую плохую, игру нужно уметь забывать, сделав правильные выводы. Что-то переосмыслить, не зацикливаться и двигаться дальше. Жизнь длинная.

Когда произошло это переосмысление? Наверное, в «Торпедо», когда вышли в ФНЛ. Помню, Сергей Игнашевич говорил: «Не забил? Всё нормально, главное, играй правильно — и голы придут», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

Напомним, до «Зенита» Сергеев выступал за «Крылья Советов» и «Торпедо». В нынешнем сезоне он провёл в РПЛ 23 матча, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.