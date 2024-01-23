Первый тренер Чалова: Фёдор в «Зените» — бред, он уедет только в Европу

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА и сборной России Фёдора Чалова, считает маловероятным переход своего воспитанника в «Зенит». По мнению специалиста, Чалов может уйти из ЦСКА только в европейский клуб.

«Чалов в «Зените» — бред. Мне кажется, он уедет только в Европу. Осталось 12 матчей, Фёдор их отыграет и поедет туда, если будут предложения. Если бы «Зенит» хотел Чалова, он давно был бы с ними на сборах. У них же есть нападающие, Кассьерру не продали. Возможно, хотят взять его из-за паспорта, как и Ахметова, потому что там одни бразильцы. Напоминает донецкий «Шахтёр» несколько лет назад. Но если Чалов будет сидеть в «Зените», то какой смысл?

Хотя ЦСКА взял Мусаева из «Балтики», может быть, хотят продать Федю. Уже всё может быть», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.