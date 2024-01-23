«Бавария» не ведёт переговоры с Лероем Зане о новом контракте — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» не открывала переговоры о новом контракт с вингером команды Лероем Зане, сообщает авторитетный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сам футболист не торопится с принятием решения, а «Бавария» не планирует в срочном порядке садиться за стол переговоров с представителями Зане. Действующий контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. В активе 28-летнего Лероя Зане девять голов и 11 результативных передач во всех матчах за клуб нынешнего сезона. Ранее немецкий вингер выступал за «Манчестер Сити».

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зане в € 80 млн.