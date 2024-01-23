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Эрикссон — о борьбе с раком: не жалуюсь, но отказываюсь сидеть и плакать, жалея себя

Эрикссон — о борьбе с раком: не жалуюсь, но отказываюсь сидеть и плакать, жалея себя
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Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон, которому ранее диагностировали онкологическое заболевание, заявил, что планирует бороться за свою жизнь и не собирается жалеть себя.

«Моя цель на всю оставшуюся жизнь — просыпаться утром и чувствовать себя хорошо. Обычно я чувствую себя неплохо. Не так хорошо, как хотелось бы, но настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Я не жалуюсь, но отказываюсь сидеть и плакать, жалея себя. С этим просто приходится иметь дело. Нет никакого смысла думать о случившемся 24 часа в сутки, нужно жить своей жизнью в нормальном ключе, пока это возможно», — приводит слова Эрикссона издание Mirror.

Шведский специалист тренировал сборную Англии с 2001 по 2006 год. Также Свен‑Йоран работал с «Бенфикой», «Ромой», «Сампдорией» и «Лацио». «Бенфику» Эрикссон трижды приводил к чемпионскому титулу, а с «Ромой» выиграл Кубок Италии. С 2022 по 2023 год Свен работал спортивным директором шведского клуба «Карлстад».

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