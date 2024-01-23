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Андрей Канчельскис: «Спартак» — это «Спартак», народная команда

Андрей Канчельскис: «Спартак» — это «Спартак», народная команда
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о ветеранских матчах, проводимых в России.

«Спартачи ездят, играют, у них всё налажено — молодцы. А я же не играл за «Спартак». Видимо, другие клубы не хотят этим заниматься: нет таких энтузиастов или просто неинтересно. Ну и всё-таки не зря они говорят, что «Спартак» — народная команда. Многие в нашей стране со времён СССР за них болеют. Естественно, что и среди ветеранских команд болельщики чаще всего отдадут предпочтение «Спартаку». Потому что «Спартак» — это «Спартак». Не ровня в плане популярности условному «Локомотиву». «Спартак» этим пользуется, их всегда приглашают и будут приглашать», — сказал Канчельскис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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