Инициировано расследование из-за конфликта во время матча сборной Марокко с ДР Конго

Африканская конфедерация футбола (CAF) начала расследование из-за конфликтной ситуации, которая началась в конце минувшего матча группового этапа Кубка африканских наций Марокко — ДР Конго (1:1) и продолжилась после его завершения. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, CAF отказалась комментировать своё расследование до его завершения.

Напомним, в концовке данной встречи произошла перепалка между тренером сборной Марокко Валидом Реграги и защитником сборной ДР Конго Шанселем Мбемба. После игры, в подтрибунном помещении, у конголезского защитника также возник конфликт с марокканским нападающим Юссефом Эн-Несири.

После двух туров группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко набрала четыре очка и занимает первое место в группе F. Конголезская национальная команда заработала два очка и расположилась на третьей строчке.