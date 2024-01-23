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Инициировано расследование из-за конфликта во время матча сборной Марокко с ДР Конго

Инициировано расследование из-за конфликта во время матча сборной Марокко с ДР Конго
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Африканская конфедерация футбола (CAF) начала расследование из-за конфликтной ситуации, которая началась в конце минувшего матча группового этапа Кубка африканских наций Марокко — ДР Конго (1:1) и продолжилась после его завершения. Об этом сообщает RMC Sport.

Кубок африканских наций . Группа F. 2-й тур
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Марокко
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Хакими – 6'     1:1 Катомпа Мвумпа – 76'    

По информации источника, CAF отказалась комментировать своё расследование до его завершения.

Напомним, в концовке данной встречи произошла перепалка между тренером сборной Марокко Валидом Реграги и защитником сборной ДР Конго Шанселем Мбемба. После игры, в подтрибунном помещении, у конголезского защитника также возник конфликт с марокканским нападающим Юссефом Эн-Несири.

После двух туров группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко набрала четыре очка и занимает первое место в группе F. Конголезская национальная команда заработала два очка и расположилась на третьей строчке.

Турнирная таблица КАН
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