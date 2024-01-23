Слуцкий рассказал, как должен играть «Шанхай Шэньхуа» под его руководством

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, какой игры ждёт от футболистов своей команды.

«Идеальный вариант для меня, если мы на протяжении долгого времени будем контролировать мяч, в случае потери быстро переключаться в переходную фазу и, в зависимости от того, где это произойдёт, мы снова должны начинать быструю или позиционную атаку. Но это лучший вариант на мой взгляд. Мы должны быть готовы к тому, что что-то пойдёт не так. У нас должен быть и план B, и план C. Сейчас я стараюсь объяснить все правила, все принципы и все сценарии игры футболистам», — приводит слова Слуцкого «РИА Новости Спорт».

Напомним, в конце декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий официально возглавил тренерский штаб китайского клуба 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных командах — английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин» из Российской Премьер-Лиги, который он тренировал с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. Всего за свою карьеру Слуцкий работал с такими клубами, как ЦСКА, «Крылья Советов», также он возглавлял сборную России.