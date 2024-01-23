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Слуцкий рассказал, как должен играть «Шанхай Шэньхуа» под его руководством

Слуцкий рассказал, как должен играть «Шанхай Шэньхуа» под его руководством
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Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, какой игры ждёт от футболистов своей команды.

«Идеальный вариант для меня, если мы на протяжении долгого времени будем контролировать мяч, в случае потери быстро переключаться в переходную фазу и, в зависимости от того, где это произойдёт, мы снова должны начинать быструю или позиционную атаку. Но это лучший вариант на мой взгляд. Мы должны быть готовы к тому, что что-то пойдёт не так. У нас должен быть и план B, и план C. Сейчас я стараюсь объяснить все правила, все принципы и все сценарии игры футболистам», — приводит слова Слуцкого «РИА Новости Спорт».

Напомним, в конце декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий официально возглавил тренерский штаб китайского клуба 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных командах — английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин» из Российской Премьер-Лиги, который он тренировал с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. Всего за свою карьеру Слуцкий работал с такими клубами, как ЦСКА, «Крылья Советов», также он возглавлял сборную России.

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