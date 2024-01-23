Доктор Лю рассказал, где работает после ухода из «Спартака»

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен рассказал, где работает после ухода из структуры красно-белых. Он признался, что был бы готов рассмотреть вариант возвращения в «Спартак».

«Сейчас работаю в Москве, продолжаю своё дело — микротерапия, мануальная терапия. Если у меня будет нормальное предложение от «Спартака», я вернусь. Если не очень — я подумаю», — сказал Лю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, доктор Лю работал в «Спартаке» с 2004 по 2017 год. Он покинул московский клуб по решению тогдашнего тренера красно-белых Массимо Карреры. Итальянский специалист хотел укрепить медицинский штаб другими специалистами и попросил руководство расстаться с Лю Хуншенем.