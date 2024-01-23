Тернавский: слова Орлова о Мусаеве? Про Хлусевича тоже говорили — не уровень «Спартака»

Бывший тренер молодёжной команды тульского «Арсенала», чемпион России в составе «Спартака» Владислав Тернавский прокомментировал слова комментатора Геннадия Орлова о нападающем Тамерлане Мусаеве. В 2019 году Мусаев провёл 18 матчей за молодёжную команду туляков, в которых набрал 11 очков по системе «гол+пас» (8+3).

«Тамерлан недолго был у нас в Туле, но зарекомендовал себя как очень серьёзный, целеустремлённый парень. Не разгильдяй. Мусаев максимально ответственно относился и к тренировкам, и к играм. Было видно, что футбол у человека на первом плане. Поэтому его переход в ЦСКА меня не удивил. У него в «Балтике» была приличная статистика, много забивал. Можно сказать, что был вознаграждён за терпение и старательность. Что касается слов Геннадия Орлова, то про Хлусевича тоже говорили: не уровень «Спартака». В Туле он поначалу тренировался с основой, а практику получал у нас в молодёжке, а сейчас стабильно выходит в РПЛ, вызывается в сборную», — сказал Тернавский корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 19 декабря ЦСКА объявил о подписании нападающего Тамерлана Мусаева у «Балтики», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 300 тыс.