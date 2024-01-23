Стала известна зарплата Тикнизяна в случае перехода в «Зенит»

«Зенит» предложил защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну контракт с зарплатой около € 1,2 млн в год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стоит отметить, что предложенная «Зенитом» зарплата вдвое превышает ту сумму, которую Тикнизян получает в «Локо».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» находится на продвинутой стадии переговоров с «Локомотивом» по трансферу 24-летнего защитника Наира Тикнизяна. Сумма сделки составит € 8 млн плюс бонусы.

Напомним, в текущем сезоне на счету левого защитника Тикнизяна 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», восемь забитых голов и пять результативных передач. Помимо позиции на левом фланге обороны, в некоторых матчах главный тренер Михаил Галактионов переводил Наира выше на роли левого полузащитника и левого вингера.