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Экс-игрок ЦСКА Боков: не думаю, что Чалов футболист, который может бросить клуб ради денег

Экс-игрок ЦСКА Боков: не думаю, что Чалов футболист, который может бросить клуб ради денег
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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал информацию об интересе санкт-петербургского «Зенита» к нападающему красно-синих Фёдору Чалову.

«Переход Чалова в «Зенит» — абсурдная версия. У них и так полно своих легионеров. Если такое случится… Конечно, второго Фернандеса не будет. Не думаю, что «Зениту» так нужен Чалов, да и ЦСКА так просто не отпустит. Не думаю, что Чалов игрок, который ради денег может бросить ЦСКА», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Чалов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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Источник: «Зенит» интересуется Фёдором Чаловым
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