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Игрок «Реала» Гюлер может уйти в аренду из-за недовольства количеством игрового времени

Игрок «Реала» Гюлер может уйти в аренду из-за недовольства количеством игрового времени
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18-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер недоволен количеством игрового времени, которое он на текущий момент получает в «Королевском клубе». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Гюлер недоволен тем, что Анчелотти не выпустил его ни на одну минуту в трёх последних матчах «Реала». В связи с отсутствием игровой практики турецкий футболист рассматривает вариант с уходом в аренду этой зимой. Подчёркивается, если это произойдёт, то Гюлер останется в аренде до конца нынешнего сезона.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Гюлер принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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