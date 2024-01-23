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Доктор Лю: «Спартаку» в этом году тяжело попасть даже в тройку, а «Зенит» станет чемпионом

Доктор Лю: «Спартаку» в этом году тяжело попасть даже в тройку, а «Зенит» станет чемпионом
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Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен высказался о результатах красно-белых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, слежу за «Спартаком». Работал там много лет, как не смотреть матчи команды? Жду, когда чемпионат возобновится. В этом сезоне у «Спартака» всё сложно. Дай бог, попадём в первую тройку — будет уже хорошо. Шансов на чемпионство я не вижу. Похоже, что «Зенит» опять будет первым, потому что они тратят много денег на большое количество футболистов. Вторым, наверное, станет «Краснодар», а «Спартаку» будет сложно попасть даже в тройку.

Из игроков в «Спартаке» сейчас нравятся молодые россияне. Они — лучшие, здорово играют. А Промес в этом сезоне что-то не очень выступает», — сказал Лю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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