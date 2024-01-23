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«Аль-Наср» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссаке

«Аль-Наср» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссаке
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Саудовский «Аль-Наср» заинтересован в услугах 26-летнего правого защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки. Об этом сообщает журналист Майк МакГрат в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, саудовский клуб переключил своё внимание на защитника «красных дьяволов» после того, как не смог договориться с «Тоттенхэмом» о трансфере Эмерсона Рояла.

Напомним, ранее главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявлял, что «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о продлении контракта с Ван-Биссакой.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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