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«Будьте как семья». Абаскаль обратился к игрокам «Спартака» перед первой тренировкой

«Будьте как семья». Абаскаль обратился к игрокам «Спартака» перед первой тренировкой
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Московский «Спартак» в клубных соцсетях опубликовал видео, на котором слышна часть речи главного тренера Гильермо Абаскаля после выхода команды с зимних каникул. Испанский специалист постарался мотивировать игроков своей команды на первой тренировке зимних сборов.

«Вы здесь будьте как семья, друг за друга. Сейчас тот момент, чтобы поработать над собой. Физически и психологически тренируйтесь, получайте удовольствие, и дальше уже мы будем смотреть. Каждый из вас достиг уровня, чтобы мы снова улыбались. Начинаем с квадрата!» — сказал Абаскаль на видео в телеграм-канале «Спартака».

Напомним, Гильермо Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. В этом сезоне МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. Команда испанца набрала 30 очков после 18 матчей чемпионата.

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