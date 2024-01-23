Форвард «Зенита» Сергеев поделился впечатлениями от зимних сборов в Абу-Даби

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от зимних сборов команды в Абу-Даби. Также он рассказал, чем занимается с одноклубниками на сборах в свободное от футбола время.

«Это третья зимняя предсезонка для меня, и всё отлично, есть все условия для подготовки: шикарный отель, хорошее поле и отличный тренировочный процесс. Соскучился по ребятам и работе, хорошо, что будет много товарищеских игр на этом сборе и на следующем.

Перед сном можем поиграть с ребятами на приставке или в карты. Это интересно, после двух тренировок надо поднять эмоции — получаем их в вечерних играх», — приводит слова Ивана Серегева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидера, «Краснодара», составляет два очка.