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«Арсенал» не заинтересован в подписании Карима Бензема

«Арсенал» не заинтересован в подписании Карима Бензема
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«Арсенал» не ведёт никаких переговоров с саудовским «Аль-Иттихадом» о переходе 36-летнего нападающего Карима Бензема в лондонский клуб.

«За последние 48 часов я получил много вопросов от фанатов «Арсенала» в отношении Карима Бензема. Из того, что я слышал, между Каримом Бензема и «канонирами» не происходит ничего. На сегодняшний день «Арсенал» не работает над подписанием француза, это просто неправда.

Такова реальность, я не хочу продавать вам мечты. Я знаю, что имя Бензема волнует многих фанатов по всему миру, но на сегодняшний день, насколько мне известно, «Арсенала» не работает над этой сделкой», — приводит слова журналиста Фабрицио Романо talkSport.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что лондонский клуб рассматривает вариант с арендой нападающего «Аль-Иттихада».

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