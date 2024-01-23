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«Динамо» объявило о кадровых изменениях в совете директоров

«Динамо» объявило о кадровых изменениях в совете директоров
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Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о кадровых изменениях в совете директоров клуба. Юрий Соловьёв принял решение покинуть пост председателя совета директоров. На вакантное место назначен Дмитрий Гафин, ранее являвшийся членом совета директоров и советником председателя.

«Футбольный клуб «Динамо» (Москва) выражает благодарность Юрию Соловьёву за его огромный вклад в развитие клуба. Наш клуб сохранит преемственность курса, направленного на достижение стратегических задач. Иных изменений в руководящем составе клуба не планируется», — отмечается в заявлении пресс-служба «Динамо».

На зимнюю паузу «Динамо» ушло на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 32 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на шесть очков.

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