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Стало известно условие, при котором «Бавария» точно продаст Дэвиса грядущим летом

Стало известно условие, при котором «Бавария» точно продаст Дэвиса грядущим летом
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Руководство «Баварии» определило, что оно однозначно продаст 23-летнего левого защитника Альфонсо Дэвиса грядущим летом при условии, если он не откажется от желания увеличить заработную плату до € 13-14 млн в год. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, в ближайшие месяцы «Бавария» возобновит переговорный процесс с представителями канадского игрока о пролонгации его трудового соглашения. Зарплатные ожидания Дэвиса станут ключевым фактором в итоге этих переговоров.

Напомним, на протяжении последних месяцев активно появляются слухи о заинтересованности мадридского «Реала» в Дэвисе.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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