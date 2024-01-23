Доктор Лю: «Спартаку» надо менять Абаскаля. Черчесов и Тихонов — хорошие варианты

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен высказал мнение о наиболее подходящем кандидате на должность главного тренера красно-белых.

«Думаю, «Спартаку» надо поменять Абаскаля. Не знаю, правда или нет, но есть информация, что его приглашают работать в Испанию. Лучше его заменить. Черчесов и Тихонов сейчас подойдут на пост главного тренера «Спартака», — сказал Лю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, доктор Лю работал в «Спартаке» с 2004 по 2017 год. Он покинул московский клуб по решению тогдашнего тренера красно-белых Массимо Карреры. Итальянский специалист хотел укрепить медицинский штаб другими специалистами и попросил руководство расстаться с Лю Хуншенем.