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Доктор Лю: «Спартаку» надо менять Абаскаля. Черчесов и Тихонов — хорошие варианты

Доктор Лю: «Спартаку» надо менять Абаскаля. Черчесов и Тихонов — хорошие варианты
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Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен высказал мнение о наиболее подходящем кандидате на должность главного тренера красно-белых.

«Думаю, «Спартаку» надо поменять Абаскаля. Не знаю, правда или нет, но есть информация, что его приглашают работать в Испанию. Лучше его заменить. Черчесов и Тихонов сейчас подойдут на пост главного тренера «Спартака», — сказал Лю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, доктор Лю работал в «Спартаке» с 2004 по 2017 год. Он покинул московский клуб по решению тогдашнего тренера красно-белых Массимо Карреры. Итальянский специалист хотел укрепить медицинский штаб другими специалистами и попросил руководство расстаться с Лю Хуншенем.

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