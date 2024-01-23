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Хави: Ламин Ямал? Не забывайте о храбрости тренера, который его ставит в состав

Хави: Ламин Ямал? Не забывайте о храбрости тренера, который его ставит в состав
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о 16-летнем вингере каталонского клуба Ламине Ямале.

«Не забывайте о храбрости тренера, который его ставит в состав (смеётся). Ламин — это талант. Когда вы смотрите на то, как он тренируется, то видите, что он может здорово разбираться в ситуациях «один в один». Он обладает наглостью, смелостью и впечатляющим талантом. На днях он провёл один из лучших матчей за первую команду (21 января в матче 21-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (2:4) Ямал отдал ассист. — Прим. «Чемпионата»). Мы очень довольны тем, что из «Ла Масии» приходят игроки такого уровня», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Ямал принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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