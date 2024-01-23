«Реал» продлил контракт с Эдером Милитао до 2028 года

Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с 26-летним центральным защитником Эдером Милитао до 2028 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Бразильский защитник перешёл в «Королевский клуб» в 2019 году из «Порту». За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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В составе «Реала» Милитао выиграл девять титулов: одну Лигу чемпионов, один Суперкубок Европы, один Клубный чемпионат мира, два титула чемпионов Испании, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

Напомним, на текущий момент бразильский футболист проходит реабилитацию после разрыва крестообразной связки, который он получил в начале сезона.