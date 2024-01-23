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Экс-игрок «Зенита» Горшков: если Тикнизян проявит себя, придётся сдвигать Сантоса

Экс-игрок «Зенита» Горшков: если Тикнизян проявит себя, придётся сдвигать Сантоса
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков выказался о возможном переходе Наира Тикнизяна из «Локомотива» в стан сине-бело-голубых.

«Круговой покидает «Зенит», поэтому позиция левого защитника сейчас актуальна. Тикнизян как раз-таки подобного плана игрок — бывший атакующий, а сейчас играет слева в обороне.

Сложно сказать, сколько Наир будет получать игрового времени в команде. Это зависит от самого Тикнизяна. Если будет хорошо проявлять себя, то тренерам придётся искать ему место и сдвигать Дугласа Сантоса. В «Зените» Сантос используется в середине и в центре обороны, когда играют в три центральных защитника. Но всё же его позиция слева, поэтому здесь будет непростая конкуренция», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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