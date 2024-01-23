Александр Зинченко сравнил Микеля Артету с Хосепом Гвардиолой

Экс-игрок «Манчестер Сити», а ныне футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко сравнил главного тренера «канониров» Микеля Артету с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Сити» строил эту машину несколько лет, и долгое время в основе играли одни и те же футболисты. Я не говорю, что «Арсенал» пытается копировать «Ман Сити», но это лучшая команда в мире, и правильно будет перенять что-то у них. В чём главное отличие Гвардиолы от Артеты? У Хосепа больше опыта работы с топ-клубами. Он много раз сталкивался с самыми разными проблемами и знает, как на них реагировать. Не хочу сказать, что Микель этого не знает, но опыт есть опыт. Уверен, Артета построит своё наследие. И оно будет прекрасным, это точно», — приводит слова Зинченко издание The Athletic.

Микель Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством «канониры» выиграли Кубок Англии и дважды стали обладателями Суперкубка страны. Александр Зинченко присоединился к «Арсеналу» в 2022 году. В нынешнем сезоне футболист провёл 19 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.