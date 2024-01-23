Карим Бензема изъявил желание временно покинуть «Аль-Иттихад»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема сообщил руководству саудовского клуба о том, что ему необходимо временно покинуть команду. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, желание 36-летнего футболиста обусловлено тем, что он чувствует слишком большое давление на себя. В свою очередь «Аль-Иттихад» с целью урегулировать сложившуюся ситуацию предложил Бензема вариант с тем, чтобы отдать его в аренду в другой клуб из чемпионата Саудовской Аравии, однако француз отклонил данное предложение.

Напомним, ранее Бензема с опозданием прибыл на сборы «Аль-Иттихада», из-за чего был отстранён от них. По данным СМИ, футболист сейчас тренируется в индивидуальном порядке.

Действующее трудовое соглашение Бензема с клубом рассчитано до лета 2026 года.