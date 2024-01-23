Тренер «Барселоны» Хави: «Атлетик» — это одна из самых сильных команд в Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об «Атлетике» из Бильбао в преддверии очного матча команд в 1/4 финала Кубка Испании, который состоится завтра, 24 января.

«На пути к титулу мы встретились лицом к лицу с соперником, с которым не хотели. Мы будем играть с ними на их домашнем стадионе, при их болельщиках. Это одна из самых сильных команд чемпионата Испании. Они оказывают очень сильное давление и в целом делают всё на высоком уровне. Сценарий матча будет крайне сложным, но мы готовы. Мы вернули хорошую игру, поэтому, надеюсь, этот матч станет прекрасным зрелищем», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» сыграет с «Атлетиком» на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Игра начнётся в 23:30 мск.