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Тренер «Барселоны» Хави: «Атлетик» — это одна из самых сильных команд в Испании

Тренер «Барселоны» Хави: «Атлетик» — это одна из самых сильных команд в Испании
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об «Атлетике» из Бильбао в преддверии очного матча команд в 1/4 финала Кубка Испании, который состоится завтра, 24 января.

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На пути к титулу мы встретились лицом к лицу с соперником, с которым не хотели. Мы будем играть с ними на их домашнем стадионе, при их болельщиках. Это одна из самых сильных команд чемпионата Испании. Они оказывают очень сильное давление и в целом делают всё на высоком уровне. Сценарий матча будет крайне сложным, но мы готовы. Мы вернули хорошую игру, поэтому, надеюсь, этот матч станет прекрасным зрелищем», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» сыграет с «Атлетиком» на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Игра начнётся в 23:30 мск.

Турнирная сетка Кубка Испании
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