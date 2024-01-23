Узбекистан сыграл вничью с Австралией и вышел в плей-офф Кубка Азии

Сегодня, 23 января, сборная Узбекистана сыграла вничью с национальной командой Австралии (1:1) и вышла в плей-офф Кубка Азии.

Счёт в матче открыл австралиец Мартин Бойл, реализовавший пенальти на исходе первого тайма. Во второй половине игры Азизбек Тургунбоев с передачи Джалолиддина Машарипова сделал счёт равным. Гол Азизбека стал последним в этой встрече.

По итогам трёх туров группового этапа Кубка Азии Узбекистан занял второе место и вышел в плей-офф турнира. Австралия выиграла группу B, набрав семь очков. На третьем месте оказалась национальная команда Сирии, а последнюю строчку заняла сборная Индии, не сумевшая набрать ни одного очка. Матчи 1/8 финала Кубка Азии — 2024 пройдут в конце января.