«Мы играем хуже наших ожиданий». Тухель — о текущей форме «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о текущем состоянии мюнхенского клуба на фоне его поражения в минувшем матче Бундеслиги с «Вердером» (0:1).

«Это не тот случай, когда можно быстро щёлкнуть выключателем, и всё наладится. Мы прекрасно осознаём наше положение дел. Наша работа и моя ответственность — влиять на происходящее положительным образом, но мы не оправдываем собственных ожиданий в матчах. Мы будем продолжать требовать с себя, пока всё не получится. Мы играем хуже наших ожиданий», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, после 17 матчей в чемпионате Германии «Бавария» набрала 41 очко и занимает второе место. В свою очередь, после 18 туров Бундеслиги леверкузенский «Байер» заработал 48 очков и расположился на первой строчке.