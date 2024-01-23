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«Мы играем хуже наших ожиданий». Тухель — о текущей форме «Баварии»

«Мы играем хуже наших ожиданий». Тухель — о текущей форме «Баварии»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о текущем состоянии мюнхенского клуба на фоне его поражения в минувшем матче Бундеслиги с «Вердером» (0:1).

Германия - Бундеслига . 18-й тур
21 января 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 1
Вердер
Бремен
0:1 Вайзер – 59'    

«Это не тот случай, когда можно быстро щёлкнуть выключателем, и всё наладится. Мы прекрасно осознаём наше положение дел. Наша работа и моя ответственность — влиять на происходящее положительным образом, но мы не оправдываем собственных ожиданий в матчах. Мы будем продолжать требовать с себя, пока всё не получится. Мы играем хуже наших ожиданий», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, после 17 матчей в чемпионате Германии «Бавария» набрала 41 очко и занимает второе место. В свою очередь, после 18 туров Бундеслиги леверкузенский «Байер» заработал 48 очков и расположился на первой строчке.

Турнирная таблица чемпионата Германии
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