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Дочь Александра Кержакова сбежала из рехаба, куда попала из-за запрещённых веществ

Дочь Александра Кержакова сбежала из рехаба, куда попала из-за запрещённых веществ
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Дочь Александра Кержакова по имени Дарья сбежала из реабилитационного центра (рехаба), куда в своё время попала из-за употребления запрещённых веществ. Об этом стало известно в выпуске телевизионного шоу «Малахов».

В данный момент Дарья живёт у подруги в Москве и пытается устроиться на работу баристой. При этом, по словам девушки, отец абсолютно не готов помогать ей финансово и считает, что она должна добиться всего в жизни сама. На просьбы перечислить деньги на еду Кержаков отвечает вопросом: «Ты устроилась на работу?»

Напомним, после развода родителей Дарья начала принимать запрещенные препараты. Девушка провела два года в реабилитационном центре, после чего сбежала оттуда. Девушка не хотела больше находиться в рехабе, но родители не планировали её оттуда забирать.

Пять лет назад стало известно, что Кержаков задолжал 14 млн рублей алиментов для дочери от первого брака Дарьи.

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