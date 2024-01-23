Радченко: где сейчас Чалову найдётся место в основе «Зенита»? Там Кассьерра и Сергеев

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к нападающему ПФК ЦСКА Фёдору Чалову.

«Где сейчас Чалову найдётся место в основном составе «Зенита»? Он игрок старта ЦСКА, поэтому клуб сделает всё возможное, чтобы сохранить его. Перейдя в «Зенит» в большой клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи, будет очень большая конкуренция в атаке. Там бомбардиры Кассьерра и Сергеев, которые полностью адаптировались к команде, поэтому ему будет очень, очень непросто. Игрок хороший, один из лучших нападающих чемпионата России.

Куда лучше перейти: в «Зенит» или в европейский клуб — надо спрашивать у Фёдора. Если ему в Европе понравилось, то пусть едет туда», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.