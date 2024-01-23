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«Аль-Наср» из-за травмы Роналду не сыграет товарищеский матч с командой Слуцкого

«Аль-Наср» из-за травмы Роналду не сыграет товарищеский матч с командой Слуцкого
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Саудовский «Аль-Наср» из-за травмы звёздного нападающего Криштиану Роналду не сыграет товарищеский матч с китайским «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого.

«Нам очень жаль сообщать вам, что зимний тур «Аль-Насра» будет отложен по физическим причинам Криштиану Роналду. Он не может играть из-за травмы. Болельщикам будут возвращены билеты в полном объёме, а также возмещены расходы на перелёт и билеты в отель», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 24 января команды должны были сыграть товарищескую игру. При этом своим прилётом в китайский аэропорт Роналду вызвал ажиотаж. Кроме того, «Аль-Наср» также на зимних сборах должен был сыграть с «Чжэцзян Гринтаун» (28 января), «Интер Майами» (1 февраля) и «Аль-Хилялем» (8 февраля).

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